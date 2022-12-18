Kemik suyunun sağlığa faydaları

Herkes sağlıklı kemiklere sahip olmak ister. Birçok kişi bunu eczanelerden temin ettikleri vitamin takviyeleriyle yapar. Fakat kemik suyu bütün ilaçlardan daha faydalı. İşte nedeni.

Uzmanlara göre, kemik suyu içmek için sağlıklı kemiklere, daha parlak saçlara ve gelişmiş bağışıklık sistemine sahip olmak olunacağını ortaya koyuyor. Eskiden beri "sağlığın anahtarı" olarak bilinen kemik suyu eklem ağrılarını dindirmekten, sindirimi kolaylaştırmaya ve hatta iltihabı iyileştirmeye kadar fayda sağlar.



Kemik suyu bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığını hafifletir ve enfeksiyonla mücadelede öncü rol oynar. Kemik suyunda bulunan glukozamin, ağrıyı azaltıyor ve zarar görmüş eklemlerin onarılmasına yardımcı oluyor. Düzenli kemik suyu tüketerek ağrılarınıza son vermek mümkün olur.

Kemik suyu, vücutta yatıştırıcı bir etkiye sahip glisin amino asidini içerir. Böylelikle daha sağlıklı bir uyku uymanızı ve rahatlamanızı sağlar. Kemiklerin sağlığı için çok önemli olan kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi besin maddelerini içeriyor. İleri yaşlarda görülebilecek kemik erimesi gibi rahatsızlıkların önüne geçiyor.

Kemik suyundaki jelatin, mide özsuyuna yardımcı olan bir hidrofilik kolloit olarak işlev görüyor. Ayrıca, sindirim kanalındaki mukozal hattın korunmasında önemli bir rol oynuyor.