18 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kemik suyunun sağlığa faydaları

Kemik suyu içmenin faydaları uzun yıllardır bilinir. Ancak bazıları kemik suyunu pek fazla tercih etmez. İşte kemik suyunu tercih etmenin gerekçeleri…

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 11:44
Takip Et

Kemik suyunun sağlığa faydaları

Kemik suyunun sağlığa faydaları
+
Aa
-

Herkes sağlıklı kemiklere sahip olmak ister. Birçok kişi bunu eczanelerden temin ettikleri vitamin takviyeleriyle yapar. Fakat kemik suyu bütün ilaçlardan daha faydalı. İşte nedeni.

Uzmanlara göre, kemik suyu içmek için sağlıklı kemiklere, daha parlak saçlara ve gelişmiş bağışıklık sistemine sahip olmak olunacağını ortaya koyuyor. Eskiden beri "sağlığın anahtarı" olarak bilinen kemik suyu eklem ağrılarını dindirmekten, sindirimi kolaylaştırmaya ve hatta iltihabı iyileştirmeye kadar fayda sağlar.

Kemik suyu bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığını hafifletir ve enfeksiyonla mücadelede öncü rol oynar. Kemik suyunda bulunan glukozamin, ağrıyı azaltıyor ve zarar görmüş eklemlerin onarılmasına yardımcı oluyor. Düzenli kemik suyu tüketerek ağrılarınıza son vermek mümkün olur.

Kemik suyu, vücutta yatıştırıcı bir etkiye sahip glisin amino asidini içerir. Böylelikle daha sağlıklı bir uyku uymanızı ve rahatlamanızı sağlar. Kemiklerin sağlığı için çok önemli olan kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi besin maddelerini içeriyor. İleri yaşlarda görülebilecek kemik erimesi gibi rahatsızlıkların önüne geçiyor.

Kemik suyundaki jelatin, mide özsuyuna yardımcı olan bir hidrofilik kolloit olarak işlev görüyor. Ayrıca, sindirim kanalındaki mukozal hattın korunmasında önemli bir rol oynuyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
1
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
2
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
3
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
4
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için 2023 tahmini. Seçimlerden sonra doların ne kadar olacağını açıkladılar
5
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için 2023 tahmini. Seçimlerden sonra doların ne kadar olacağını açıkladılar
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için 2023 tahmini. Seçimlerden sonra doların ne kadar olacağını açıkladılar
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
6
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
7
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
﻿Bakan Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması
﻿Bakan Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması
﻿Bakan Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması
﻿İBB, şehit yakını ve gazilerimizin yanında
﻿İBB, şehit yakını ve gazilerimizin yanında
﻿İBB, şehit yakını ve gazilerimizin yanında
﻿10 yaşındaki Ömer “kunduracı göğsü”nden ameliyatla kurtuldu
﻿10 yaşındaki Ömer “kunduracı göğsü”nden ameliyatla kurtuldu
﻿10 yaşındaki Ömer “kunduracı göğsü”nden ameliyatla kurtuldu
﻿Çocuklar arasında bıçaklı kavga! Yaralılar var 
﻿Çocuklar arasında bıçaklı kavga! Yaralılar var 
﻿Çocuklar arasında bıçaklı kavga! Yaralılar var 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.