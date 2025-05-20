Kemikleri güçlendiren mucize, vücudu yeniliyor! Tek kaşıkla gelen sağlık

Son yıllarda sağlıklı beslenme trendlerinin gözdesi haline gelen keten tohumu, pekmezle birleştiğinde adeta bir sağlık bombasına dönüştürdü.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu doğal karışımın bağırsak sağlığından kemik yapısına, hatta demir eksikliğine kadar geniş bir yelpazede fayda sağladığını ortaya koydu.

Günde sadece bir kaşık keten tohumu ve pekmez karışımı, vücudunuzu yeniden canlandırmaya yetti.

BAĞIRSAKLARI HIZLANDIRAN DOĞAL ÇÖZÜM

Keten tohumu, yüksek lif içeriğiyle sindirim sisteminin en büyük destekçilerinden biri.

Çözünür ve çözünmez lifler içeren keten tohumu, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önlüyor ve bağırsak florasını destekledi.

Portekiz’de yapılan bir araştırmada, keten tohumunun içerdiği lignanların bağırsaklardaki faydalı bakterilerin sayısını artırdığı ve sindirimi hızlandırdığı kanıtlandı.

Pekmezin doğal şekerleri ve mineral içeriği ise bu etkiyi güçlendirdi.

Beslenme uzmanı Dr. Anika Niambie, “Keten tohumu ve pekmez kombinasyonu, bağırsakları adeta bir motor gibi çalıştırıyor. Lif ve doğal şekerlerin birleşimi, sindirim sistemini düzenlerken tokluk hissini de artırıyor” dedi.

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KEMİKLERİ BETONA ÇEVİREN GÜÇ

Keten tohumu, omega-3 yağ asitleri, kalsiyum ve magnezyum açısından zengin bir besin. Pekmez ise kalsiyum, potasyum ve demir içeriğiyle kemik sağlığını destekledi.

Avustralya Mashhad Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nin bir çalışması, keten tohumu tüketiminin kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini azalttığını gösterdi.

Pekmezin yüksek kalsiyum içeriğiyle birleştiğinde, bu karışım kemikleri güçlendiren bir kalkan görevi gördü.

İngiltere’den beslenme uzmanı Prof. Dr. Sarah Brewer, “Keten tohumu ve pekmez, kalsiyum ve magnezyumun biyoyararlanımını artırarak kemik sağlığını destekliyor. Özellikle menopoz sonrası kadınlar için bu karışım bir nimet” açıklamasında bulundu.

DEMİR EKSİKLİĞİNE KARŞI DOĞAL ALTERNATİF

Demir eksikliği anemisi, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bir sağlık sorunu.

Pekmez, yüksek demir içeriğiyle bilinirken, keten tohumu bu mineralin emilimini artıran fitokimyasallar içerdi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten Dr. Brent Bauer, keten tohumu ve pekmez karışımının demir ilaçlarına doğal bir alternatif olabileceğini belirtti:

“Keten tohumundaki lignanlar ve pekmezin demir içeriği, kan yapımını destekleyerek anemiye karşı etkili bir kombinasyon oluşturuyor.”

Araştırmalar, günde 1-2 yemek kaşığı keten tohumu ve bir tatlı kaşığı pekmez tüketiminin, demir seviyelerini dengelemeye yardımcı olduğunu gösterdi.

BİLİMSEL KANITLARLA DESTEKLENİYOR

Keten tohumu ve pekmez karışımının faydaları, sadece geleneksel bilgilerle sınırlı değil.

“Phytotherapy Research” dergisinde yayınlanan bir çalışma, keten tohumunun fitoöstrojen içeriği sayesinde hormonal dengeyi desteklediğini ve özellikle kadınlarda meme kanseri riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Ayrıca, keten tohumunun omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını koruyarak kolesterol seviyelerini düşürüyor ve kan basıncını dengeledi.

Pekmezin antioksidan özellikleri ise bu etkileri tamamlayarak vücudu serbest radikallere karşı kordu.

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NASIL TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, keten tohumunun öğütülerek tüketilmesini öneriyor, çünkü bütün haldeki tohumlar sindirilemeyebilir.

Bir tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu ile bir tatlı kaşığı pekmezi karıştırarak yoğurda, smoothie’ye veya sabah kahvaltınıza ekleyebilirsiniz. Ancak, aşırı tüketimden kaçınılmalı.

Dr. Bauer, “Günde 1-2 yemek kaşığı keten tohumu yeterlidir. Aşırı tüketim, sindirim sorunlarına yol açabilir. Hamileler, emzirenler ve kronik rahatsızlığı olanlar mutlaka doktora danışmalı” uyarısında bulundu.

Keten tohumu ve pekmez karışımı, doğanın sunduğu en güçlü sağlık desteklerinden biri.

Bağırsakları hızlandıran, kemikleri güçlendiren ve demir eksikliğine karşı doğal bir kalkan oluşturan bu ikili, bilimsel araştırmalarla da desteklendi.

Uzmanlar, bu karışımı dengeli bir diyetin parçası olarak önerdi.