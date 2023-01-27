Kemikleri kaya gibi yapan işte o tariff

Kemikler vücuttaki en sert mineral maddelerken, aynı zamanda yaşayan, büyüyen dokuları. Temel olarak iki kolajen (bir protein) ve kalsiyumdan (bir mineral) oluşurlar. İç organları korumak ve kasları desteklemek de dahil olmak üzere tüm vücutta güç, denge ve destek sağlarlar. Sağlıklı kemikler, görünüşünüzü iyileştirmek ve yıllarca genç görünmenizi sağlamak için de önemli bir rol oynuyor.

Kemiklerinizi korumak ve vücudunuza enerji vermek için asla geç değil! Yaşınız kaç olursa olsun beslenmenizi değiştirerek, vücudunuzun kemiklerinizi güçlendirmesine ve korumasına yardımcı olabilirsiniz. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, D ve K vitaminleri, beta-karoten ve protein gibi temel besinleri içeren iyi bir diyet, kemiklerinizi güçlendirebilir, dayanıklılığınızı artırabilir ve zorlu bir antrenmandan veya fiziksel aktivite ile dolu bir günden daha hızlı iyileşmenize yardımcı olabilir. Bazı tarifler kemiğin güçlenmesine dastek oluyor. İşte o müthiş tarif:

MALZEMELER:

1½ bardak çiğ ıspanak, ½ fincan portakal suyu, 1 salatalık (doğranmış), 2 yeşil elma (küçük parçalar halinde dilimlenmiş), 1 parça zencefil kökü (soyulmuş)

Bütün malzemeleri blendera atıp karıştırın. Bu sağlıklı suyu her sabah taze hazırlayarak için.

Bakın o besinler kemiklerinize ve enerjinize nasıl etki yapıyor?

SALATALIK

Zengin bir A, B ve C vitamini kaynağıdır ve kalsiyum, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller içerir. Toplu olarak, bu vitamin ve mineraller daha güçlü kemiklere katkıda bulunur. Salatalıktaki karbonhidratlar ve B vitamini, yiyecekleri glikoza dönüştürmeye yardımcı olur ve bu da size enerji sağlar.Salatalık, doğası gereği oldukça alkalindir ve vücudunuzun pH seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca bağ dokularının büyümesine ve güçlenmesine yardımcı olan silika içerir. C vitamini açısından zengin portakal suyuyla birlikte tüketildiğinde, ürik asit düzeylerini vücudunuzdan atar ve gut veya artrit ağrısını önlemeye yardımcı olabilir.



YEŞİL ELMA

Bu lezzetli meyve, kemik sağlığını destekleyen mükemmel bir besin kaynağıdır. İltihabı iyileştirerek ve kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini azaltabilen floridzin içerir.İçlerindeki C vitamini, kasları, kan damarlarını, kemikleri ve kıkırdağı koruyan kolajen üretimi için gereklidir. Ayrıca elmadaki antioksidan ve antienflamatuvar bileşikler kemik yoğunluğunu ve gücünü artırmaya yardımcı olur.

ZENCEFİL

Zencefilin kemik sağlığını iyileştirdiği ve eklem ağrısını hafiflettiği de bilinmektedir.Güçlü antienflamatuvar özelliklere sahip, gingerol olarak bilinen eşsiz bir organik bileşiğe sahiptir. Gingerol, kemikleri etkilemeye başlamadan önce, sitokinler gibi iltihaplı bileşiklerin baskılanmasında önemli bir rol oynar.

ISPANAK

Zengin bir K vitamini kaynağıdır ve sadece 1 fincan ıspanak, K vitamini için önerilen günlük değerin %181'ini sağlar. Bu vitamin, kemikleri yok edebilen hücreler olan aşırı miktarda osteoklastın önlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kemik sağlığı için önemli olan kalsiyum ve magnezyum gibi temel besinleri içerir.

PORTAKAL SUYU

D vitamini açısından zengin bir portakal suyu kaslar ve kemikler için gerekli bir besindir. D vitamini, vücudun güçlü kemikleri korumak için gerekli olan kalsiyumu emmesine yardımcı olur. D vitamini eksikliği, yumuşak, ince ve kırılgan kemiklere neden olabilir. Bu, çocuklarda raşitizme ve yetişkinlerde osteoporoza yol açabilir.American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, D vitamini takviyesi içeren portakal suyunun vücuttaki D vitamini düzeylerini artırmada etkili olduğunu ve böylece yetişkinlerde osteomalazi ve osteoporozu önlemeye yardımcı olduğunu bildirmektedir.