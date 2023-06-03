Kempinski Hotel The Dome Belek dünyanın en iyi 5 oteli arasına girdi

Kempinski Hotelin zincirinin Antalya Belek’teki temsilcisi Kempinski Hotel The Dome Belek, dünya genelindeki en iyi ilk 5 otel arasında yer aldı.

Kempinski Hotel The Dome Belek dünyanın en iyi 5 oteli arasına girdi

Akkanat Holding Turizm grubuna bağlı olan, Avrupa’nın en köklü otellerinden Kempinski Hotelin zincirinin Antalya Belek’teki temsilcisi Kempinski Hotel The Dome Belek, dünya genelindeki en iyi ilk 5 otel arasında yer almasıyla Starway World Best Hotels 2022 ödülünün sahibi oldu.

Bu prestijli ödül, 29 farklı destinasyonda bulunan 5817 otelin misafir memnuniyeti anketlerinin istatistiksel analizi sonucunda belirlendi.

Starway World Best Hotels ödül sıralaması, Coral Travel müşterileri tarafından otellerin personeli, oda ve otel koşulları, yiyecek-içecek hizmetleri, bahçe ve havuz durumu, temizlik, çocuk alanları ile eğlence ve spor aktivitelerinin değerlendirildiği anketler sonucunda oluşturuldu.

Bu analizde, otellerin yıldız sayısından bağımsız olarak değerlendirme yapıldı. Kempinski Hotel The Dome Belek ise dünya genelindeki en iyi ilk 5 otel arasında yer almasıyla Starway World Best Hotels 2022 ödülünü almaya hak kazandı.

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