Kenan İmirzalıoğlu açıkladı. “Yakında ailece ekrandayız”

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'de kuaför çıkışı görüntülendi. İmirzalıoğlu yaz sezonu ile ilgili planlarından da bahsederek, "İçinde yer almayı düşündüğüm ve olgunlaşan bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim" dedi.

İmirzalıoğlu bazı Türk oyuncuların dijital platformda yayınlanan dizi ve filmler ile ilgili "Dünya standartlarına yetişemiyoruz!" eleştirisi ile ilgili gelen sorulara, "Aslında kısmen haklılar, arkadaşlarımız güzel işler yapıyor ama oyunculara verilen ve sağlanan imkan ve alanla ilgili de olabilir bu durum. Ben bir içine gireyim ne olduğunu anlayacağız" diyerek cevap verdi.

"SİNEM DE ÖZLEDİ"

Oyuncu, eşi Sinem Kobal'ın ekranlardan uzak kalması ile ilgili gelen sorulara, "Sinem de özledi. Canlar, ailece ekranlara yaklaşacağız yakında" diyerek cevap verdi.

