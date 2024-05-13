Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar

Kaynak: İHA
Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar
Hatay'da 6 Şubat depremlerinde annesi ve abisini kaybeden Aylin Karakuş, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Yarışma esnasında duygusal anlar yaşandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak sol bacağını diz üstünden kaybeden Aylin Karakuş, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.
Hayat hikayesi ile izleyenleri duygulandıran Karakuş, sol bacağını kaybetmesinden daha fazla annesini ve abisini kaybetmesine üzüldüğünü ifade etti.

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KENAN İMİRZALIOĞLU GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Bir sonraki soruya geçmek için hazırlanan ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, duygusal anlar yaşarken, gözyaşlarına hakim olamayan ünlü sunucu, koltuğundan kalkıp depremzede Karakuş'a sarıldı.

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"HAYATIM ÇOK DEĞİŞTİ"
"Allah hiç kimseye göstermesin" diyen Karakuş, "Bir gün bile, 'bacağım gitti, şimdi ne yapacağım" diye düşünmediğini, ann ve abisinin kendisini bitirdiğini dile getirdi. Hayatının onlardan sonra çok değiştiğini belirten Karakuş, abisinin 29 yaşında vefat ettiğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

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