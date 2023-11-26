Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti ihanet iddialarıyla gündeme geldi. Kenan İmirzalıoğlu’nun Sinem Kobal’ı aldattığı yönündeki iddiaların ardından çiftin ihanet söylentilerine ne açıklama yapacağı merak konusu oldu. Peki, Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?

KENAN İMİRZALIOĞLU SİNEM KOBAL'I ALDATTI MI?

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk olan Kenan İmirzalıoğlu ise “Aşk nedir ve sen aşka inanıyor musun?” sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Aşka inanlardandım ama aşkın daha kavak yellerinin estiği zamanlardan olduğunu düşünmeye başlamıştım ki aşk evliliği yaptım. Valla 40 yaşından sonra tekrar aşkla karşılaşacağımdan hiç emin değildim."

Sinem’i daha öncesinde de tanırdım ama doğru zamanda doğru yerde denk gelmek önemliymiş. İlk görüşte aşk değildi dördüncü görüşte Sinem’e aşık oldum."

Twitter’da kimliği gizli bir kullanıcı Kenan İmirzalıoğlu’nun yedi yıldır evli olduğu Sinem Kobal’ı aldattığını iddia etti. “Selana aldatıldın, haber doğru. ‘Sete gidiyorum' diyerek aldatmış” yazarak ortalığı karıştırdı.

Çift cephesinden 2. Sayfa’ya yapılan açıklamada ise söylentilerin gerçek olmadığı, evliliklerinde herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu şarkıcı Edis’in doğum gününde mutlu pozları da söylentilere son noktayı koydu.