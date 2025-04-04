Kenan İmirzalıoğlu Togg’un yeni reklam yüzü oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Kenan İmirzalıoğlu Togg’un yeni reklam yüzü oldu

Ünlü isimler Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin yaptığı boykot çağrısına destek vermeleri nedeni ile dizi kadrolarından atılmaları konuşurken Kenan İmirzaloğlu'nun dev bir anlaşmaya imza attığı öğrenildi.

İddiaya göre Kenan İmirzalıoğlu'nun Togg’un yeni reklam yüzü olmak üzere imzayı attı.

Her gün yeni bir ünlünün rol aldığı dizi kadrosundan çıkarıldığı ya da paylaşımları nedeni ile gözaltına alındığı haberi gelirken Kenan İmirzaloğlu'nun ismi ise dev bir anlaşma ile gündeme geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Kenan İmirzalıoğlu’nun Togg’un reklam yüzü olduğu kulisini bilgisini paylaştı. Birsen Altuntaş, imzaların atıldığını yazdı.

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Uzun süre ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunuculuk yapan Kenan İmirzalıoğlu ise konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

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