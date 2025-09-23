Kenan Işık’ın adı Malatya’da amfide yaşayacak!

Açılış törenine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Çiftçi, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Kenan Işık'ın kardeşi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Işık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ersan Çiftçi, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından birçok olumsuzluk yaşandığını belirterek, "Birçok ilimiz depremden sonra bir sürü olumsuzluk yaşadı. Bunların başında Malatya da geliyordu. Eğitim-öğretim anlamında da birçok olumsuzluğu birlikte aşmaya çalıştık. Bu süreçte Rektörümüz, Koç Grubu ile bir bağlantı sağlayarak fakültemizin ihtiyaçlarıyla ilgili bir takım görüşmeler gerçekleştirdi, bu zemini hazırladılar" dedi.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise 6 Şubat depremlerinin sıra dışı olduğunu ifade ederek, "Bu sıra dışı depremler 11 ilimizi etkiledi. Çok sayıda vatandaşımız bundan olumsuz etkilendi. Aklımızda barınma sorunlarına dair çözüm önerileri vardı. Dolayısıyla topluluk olarak biz bu konuları önceliklendirmek durumunda kaldık. Gelen talepler bu yöndeydi ve önemli il ve ilçe merkezlerinde Umut Kentler kurarak burada yaşayan vatandaşlarımızın barınma sorunlarına öncelikle çözüm bulmaya gayret ettik. Akabinde de bölgenin toplumsal hayata dair ihtiyaçlarını bütünsel olarak değerlendirip çözüm üretmeye çalıştık. Burada da iki üniversitemizin kıymetli rektörleri bu işlere öncülük ettiler" şeklinde konuştu.

Kenan Işık'ın kardeşi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Işık da törende yaptığı konuşmada, amfinin kendilerini duygulandırdığını belirterek, "Daha henüz ilkokul çağımızda, Sıtmapınarı'ndaki evimizin bahçesindeki kulübemizde, sinemaların çöplüklerinden topladığımız kırpık filmlerle mahalle arkadaşlarımıza bir kutu çekirdek karşılığında sinema anlattığımız günlerden mi bahsetsem... Ağabeyim, her seferinde azarlanmayı göze alarak, annemin bembeyaz ocak perdesi üzerine yansıyan film karelerindeki sahneleri seslendirirdi. Daha ortaokul çağlarında Malatya Halkevi ile başlayan sanat tutkusu, Ankara'da devam eden orta ve lise eğitimiyle birlikte yürüttüğü tiyatro sevdasıyla büyüdü. Bu tutku, onun hayatında vazgeçilmez bir yere sahipti" ifadelerini kullandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise deprem sonrası Koç Grubu'nun üniversitelere verdiği desteklerin önemli olduğunu belirterek, "Yaşadığımız deprem sonrası sağlıkçılar için İnönü Üniversitesi'nde alınan bir yurda Koç Grubu destek vermişti. Oranın açılışında Fatih Bey'le ayaküstü tanıştık. Bu şehirde ikinci bir üniversite olduğunu hatırlattım. Üniversitemiz yeni olduğu için görünürlüğü henüz istediğimiz seviyede değildi. İstanbul ziyaretimde randevu alarak üniversitemizin kısa bir sunumunu gerçekleştirdim. Özellikle Sanat ve Tasarım Fakültemizle ilgili ihtiyaçlarımızı ilettik. Sağ olsunlar birçok müzik enstrümanı ve eğitim-öğretim materyalini karşıladılar. Bu amfimiz beton haldeydi, buranın da yapılması için destek talep ettik. Onlar da tekrar destek verdiler. Ayrıca dışarda öğrencilerimiz için bir kafe de yaptılar. Her zaman söylüyorum en şanslı öğrenciler bizim Sanat ve Mimarlık Fakültesi öğrencileridir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de üniversitelerle iş birliğinin önemine değinerek, "Üniversitelerimiz sadece bilim üreten değil, aynı zamanda kültürün, sanatın, estetiğin geliştiği mekanlardır. Üniversiteler şehirle sürekli hemhal olmalı. Bizim iki üniversitemiz var. Belediye olarak hem İnönü Üniversitesi hem de Turgut Özal Üniversitesi ile birlikte çeşitli çalışmalarımız var. Bu çalışmaları daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Bizim de kültür-sanat etkinliklerimiz var" diye konuştu.

Tören, tüm katılımcılara plaket takdimi ile sona erdi.