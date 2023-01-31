31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı. Cemal Enginyurt isyan etti

AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı. Cemal Enginyurt isyan etti

AKP Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn'ın evlerinin bahçesinde Ferrari kullandığı anları sosyal medyada paylaştı. DP'li Cemal Enginyurt ise yüreğinin en derin yerinden isyan etti.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 08:54
Takip Et

Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna Ferrari kullandırdı

AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı. Cemal Enginyurt isyan etti
+
Aa
-

Eski motosiklet yarışçısı AKP Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn'ın evlerinin bahçesinde Ferrari kullandığı anları sosyal medyada paylaştı.

Videoda 3 yaşındaki Zayn, bir sandalye ile garaj kapısının önüne geliyor. Boyu yetmediği için sandalyenin üzerine çıkarak garaj kapısını açıyor.

Aracın tavanına etrafı görebilmesi için kamera takıyor. Kamera kaydını da laptopuna yansıtıyor. Laptopu aracın ön tarafına koyduktan sonra ekrandan yola bakarak aracı emniyet kemeri bile takmadan kullanmaya başlıyor.

"ET PEYNİR ALAMAYANLAR ONU VEKİL YAPTI"

Gideceği yönü laptopundan gören Zayn daha sonra aracı geri geri götürerek garaja park ediyor.

Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt "Eski motosiklet yarışçısı AKP Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn'ın evlerinin bahçesinde Ferrari kullandığı anları sosyal medyada paylaştı. 

AKP li kardeşlerim, bu tablo sizi rahatsız etmiyor mu?

Et, peynir alamayanlar! bu adama oy vererek Milletvekili yaptı" paylaşımını yaptı.

"VEKİL OLARAK NE YAPTI"

Cemal Enginyurt diğer bir paylaşımında ise "Arkadaş 3 yaşındaki bir bebek Ferrari ile gösteri yapıyor.
Bunu doğru bulmadığımı paylaşıyorum.

Sırf savunma adına parası varmış. Şampiyonmuş.

Bunu muhalefet Milletvekili yapsaydı bütün kanalları yayın yapar yıkardı ortalığı

Bu adam Milletvekili olarak ne yaptı onu yazsanıza." 

Videoya çok sayıda yorum yapılırken bazı sosyal medya kullanıcıları ise çocuğun güvenliği nedeniyle görüntüleri eleştirdi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
2
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
3
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
4
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
5
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
6
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿Davutoğlu’ndan ‘Sinan Ateş’ mesajı: 15 Mayıs günü açılan ilk dosya olacak
7
﻿Davutoğlu’ndan ‘Sinan Ateş’ mesajı: 15 Mayıs günü açılan ilk dosya olacak
﻿Davutoğlu’ndan ‘Sinan Ateş’ mesajı: 15 Mayıs günü açılan ilk dosya olacak
﻿Almanya Başbakanı Scholz ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva görüştü
﻿Almanya Başbakanı Scholz ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva görüştü
﻿Almanya Başbakanı Scholz ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva görüştü
﻿Zonguldak’ta feci kaza. Takla atan araç yandı
﻿Zonguldak’ta feci kaza. Takla atan araç yandı
﻿Zonguldak’ta feci kaza. Takla atan araç yandı
﻿Otomobil refüje devrildi: 4 yaralı
﻿Otomobil refüje devrildi: 4 yaralı
﻿Otomobil refüje devrildi: 4 yaralı
﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.