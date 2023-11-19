Kenan Yıldız Almanya'nın dünyasını kararttı. Del Piero ona

Almanya karşısında gösterdiği performans ve attığı golle kendisine hayran bırakan Kenan Yıldız İtalya'da gündeme oturdu.

KAYNAK: AA
Kenan Yıldız Almanya'nın dünyasını kararttı. Del Piero ona

İtalyan spor basını, İtalya'nın Juventus takımında top koşturan ve dün A Milli Futbol Takımı’nın Almanya’yı 3-2 yendiği maçta bir gol atan genç oyuncu Kenan Yıldız'ı performansı dolayısıyla övdü.

Özel maçta Almanya karşısında 45+2. dakikada attığı golle dikkati çeken 18 yaşındaki oyuncunun performansı İtalya'da da yankı buldu.

İtalyan spor basınının önde gelen gazetelerinden Tuttosport, Kenan Yıldız'ın dünkü performansıyla ilgili "Yıldız, Almanya'nın dünyasını kararttı" başlığını atarken, attığı gol ve dilini çıkararak yaptığı gol sevincinin eski İtalyan golcü Alessandro Del Piero'yu hatırlattığını yazdı.

Gazetenin haberinde, "A Milli Takım'da ilk maçına çıkan Kenan Yıldız, ilk golünü de hemen buldu. Ve ne güzel bir gol. Dar bir açıdan, üst köşeye sağ ayakla çekilen güçlü ve isabetli bir şut." ifadesi kullanıldı.

Yıldız’ın Almanya doğumlu olduğu hatırlatılan haberde, "Kendisini alt seviye milli takımlarda bile dikkate almayan bir milli takımı, maç içinde skoru 1-2’ye getirirken attığı golle pişman etti." yorumu yapıldı.

Haberde, "(A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo) Montella, göreve geldiğinden beri ona güvendi ve bunun karşılığını tamamen aldı." ifadesi de yer aldı.

La Gazzetta dello Sport’ta da İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye’nin dün akşam Berlin’deki müsabakada Almanya’yı 3-2 yenerken, kaydedilen gollerden birini, A Milli Takım formasını ilk kez giyen Kenan Yıldız’ın attığına dikkat çekildi.

Kenan Yıldız'ın takımı Juventus'a yakın internet sitelerinde de genç oyuncunun dün akşamki performansından övgüyle bahsedilirken, hem attığı gol hem de gol sevinci Juventuslu eski oyuncu Alessandro Del Piero'ya benzetildi.

Kenan Yıldız’ın kendisine benzerliğe kayıtsız kalmayan Del Piero’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kenan Yıldız'ın Almanya'ya attığı gol. Del Piero'nun coşkusu da diyebiliriz" dedi.

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