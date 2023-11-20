Kenan Yıldız'la ilgili flaş Fenerbahçe iddiası

A Milli Takımımız'ın Almanya'yı Berlin'de 3-2 yendiği maçta müthiş bir gole imza atan Kenan Yıldız'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Almanya'da 4 Mayıs 2005 tarihinde doğan Kenan Yıldız, Türkiye'nin alt yapı takımlarında da forma giymişti.

Hürriyet'teki habere göre; Almanya'nın Bayern Münih takımının alt yapısında forma giyerken Juventus'a transfer olan genç futbolcunun Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Kenan'ın Bayern Münih'ten ayrılma sürecinde Fenerbahçe'nin de devreye girdiği, ancak Juventus'un son anda transferi gerçekleştirdiği belirtildi.

Kenan için transfer döneminde de Kenan için Juventus'a 10 milyon euro teklif ettiği ancak Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin onay vermemesi üzerine transferin gerçekleşmediği öğrenildi.