Kenan Yıldız, Arda Turan'ın 10 yıllık rekorunu tarihe gömmeye çok yakın

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Kenan Yıldız, Arda Turan'ın 10 yıllık rekorunu tarihe gömmeye çok yakın

Juventusta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız için rekor bir bonservis ihtimali gündeme bomba gibi düştü. Transferin iddia edilen rakama gerçekleşmesi durumunda Arda Turan'ın 10 yıllık rekoru tarihe gömülecek. İşte Kenan Yıldız transferi için öne sürülen rakam ve detaylar...

Juventus ve milli takımın yükselen değeri Kenan Yıldız'ın adı transfer dedikodularına karışmaya başladı.

İtalyan devindeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Kenan Yıldız için sansasyonel bir iddia ortaya atıldı.

Kenan Yıldız'ın bonservisine dair İtalyan basınından flaş bir haber geçilirken, transferin bu rakama gerçekleşmesi halinde milli futbolcu, Arda Turan'ın 10 yıllık rekorunu uzak ara kıracak.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; Aston Villa, Kenan Yıldız için en az 80 milyon euroluk teklif düşünüyor.

Haberde Kenan Yıldız'ın iyi performansını sürdürmesi halinde tek talibinin Aston Villa olmayacağı belirtildi.

Kenan Yıldız transferinin 80 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi durumunda milli futbolcu "En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak kayıtlara geçecek.

Söz konusu alandaki rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'a ait.

An itibarıyla Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan 2015-16 sezonu başında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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