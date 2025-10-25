Real Madrid, Juventus'un Türk yıldızı Kenan Yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor. İtalyan menajer Giovanni Branchini'nin açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

KENAN YILDIZ REAL MADRID'İN RADARINDA

Giovanni Branchini, Tuttomercatoweb'e verdiği röportajda Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Kenan Yıldız'ı kadrosunda görmeyi çok istediğini belirtti. Bu doğrultuda beyazlıların, Kenan Yıldız'ı transfer etmek için harekete geçeceği, Alonso'nun da bu transfer için Mbappe hariç herhangi bir futbolcusunu göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

Ayrıca Juventus'un milli futbolcu için 100 milyon euroluk bonservis bedeli istediği de belirtildi.