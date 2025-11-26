Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Juventus Bodo/Glimt'e konuk oldu.

KENAN YILDIZ 100. MAÇINA ÇIKTI

Karşılaşmaya yedek başlayan milli oyuncu Kenan Yıldız devre arasında Adzic'in yerine oyuna dahil olarak Juventus formasıyla 100. maçına çıktı.

JUVENTUS İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Juventus ikinci yarıya hızlı başladı. 48'inci dakikada Kenan Yıldız'ın pasında Openda ağları havalandırarak skora eşitliği getirdi.

BODO/GLIMT PES ETMEDİ

Torino ekibi 59'uncu dakikada McKennie'nin golüyle de karşılaşmada öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Bodo/Glimt son dakikalara girilirken penaltı kazandı ve 87'de topun başına geçen Sondre Fet ile beraberlik golünü buldu.

JONATHAN DAVID SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Juventus bu gole hızlı reaksiyon göstererek Jonathan David ile 90'de cevap verdi ve sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GALİBİYET

Bu sonuçla Bodo/Glimt 2 puanda kalırken Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Juventus puanını 6'ya yükseltti ve sonraki tur için umutlarını yeşertti.

KENAN YILDIZ MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Juventus formasıyla 100. maçında oyuna sonradan girerek asistini yapan Kenan Yıldız aynı zamanda 'Şampiyonlar Ligi Maçın Adamı' ödülünün de sahibi oldu.

Juventus o anları, 'Juventus ile 100. maçını kutlamanın en iyi yolu. Aferin Kenan.' notuyla paylaştı.

Il modo migliore per festeggiare le 1️⃣0️⃣0️⃣ presenze con la Juventus 🏆



Bravo Kenan ✨ pic.twitter.com/mDkhJNhMZl — JuventusFC (@juventusfc) November 25, 2025

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında günün diğer sonuçları şöyle:

Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise

Ajax 0-2 Benfica

Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen

Marsilya 2-1 Newcastle United

Napoli 2-0 Karabağ

Slavia Prag 0-0 Athletic Bilbao

Bodo/Glimt 2-3 Juventus

Borussia Dortmund 4-0 Villarreal

Chelsea 3-0 Barcelona