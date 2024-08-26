Kenan Yıldız resital yaptı. Juventus fark attı

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Kenan Yıldız resital yaptı. Juventus fark attı

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın başarılı performansını 1 asistle taçlandırdığı maçta Juventus, Hellas Verona'yı 3-0 yendi.

İtalya Serie A’nın 2. haftasında Juventus, deplasmanda Hellas Verona ile karşılaştı. Marcantonio Bentegodi Stadı’nda oynanan bu mücadeleyi Juve, 3-0’lık skorla kazandı.

Thiago Motta’nın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 28. ve 53. dakikalarda Dusan Vlahovic, 39. dakikada ise Nicolo Savona kaydetti.

Ancak maçın önemli anlarından biri milli futbolcumuz Kenan Yıldız’a aitti. Kenan Yıldız, Dusan Vlahovic’in attığı ilk golün asistini yaparak takımına katkı sağladı. Bu sezonki ikinci maçında da 2. asistini gerçekleştiren Kenan Yıldız, performansıyla dikkat çekti.

2'de 2 yaparak yoluna devam eden Juventus gelecek hafta Roma ile karşılaşacak. Verona ise Genoa’ya konuk olacak.

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