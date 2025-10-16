2025 Akdeniz Mükemmelliyet Ödül Töreni, İtalya Kültür Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başkent Roma'da düzenlenecek.

20 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek törene, aralarında büyükelçiler, başkonsoloslar, kültür ataşeleri, kamu kurumları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı çok sayıda davetli katılacak.

Organizasyonda Portekizli futbol efsanesi Luis Figo ve Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız başta olmak üzere, Akdeniz coğrafyasına kültürel, sportif ve sosyal katkılar sunan birçok önemli isme ödül verilecek.

Bu yıl ödül alacak isimlerden biri de kadın futbolunun İtalya’daki en önemli temsilcilerinden Valentina Giacinti olacak. Galatasaray'da top koşturan Giacinti, sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla da dikkat çekti.