Kenan Yıldız'ın durumu belirsizliğini koruyor

Juventus, Serie A'nın 28. haftasında Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Pazar günü saat 22.00'de Allianz Stadyumu'nda oynanacak. Bu maç, ligde üçüncü sırada bulunan Atalanta ile dördüncü sıradaki Juventus arasındaki üç puanlık farkı kapatma açısından büyük önem taşıyor.

Kenan Yıldız, sezon boyunca gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak, mide rahatsızlığı nedeniyle Atalanta maçında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Sky Sport Italia'nın haberine göre, milli futbolcumuzun durumu maç saatine kadar takip edilecek. Teknik direktör Massimiliano Allegri, Kenan'ın yokluğunda farklı bir kadro planlaması yapmak zorunda kalabilir.

Juventus'ta Kenan Yıldız'ın yanı sıra Francisco Conceicao, Douglas Luiz, Niccolò Savona, Jonas Rouhi, Arek Milik, Gleison Bremer ve Juan Cabal gibi önemli isimler de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Bu eksikler, takımın Atalanta karşısındaki performansını olumsuz etkileyebilir.

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Atalanta cephesinde ise Teun Koopmeiners, geçen hafta Verona'ya karşı attığı golle formunu yükseltti. Eski takımına karşı oynayacak olması, onun için ayrı bir motivasyon kaynağı olacak. Atalanta, bu sezon ligde gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor ve Juventus karşısında da bu çizgisini sürdürmek istiyor.

Bu önemli karşılaşma öncesi her iki takım da son hazırlıklarını tamamladı. Juventus, ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet hedeflerken, Atalanta deplasmanda üç puan alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Kenan Yıldız'ın durumu ise maçın kaderini etkileyebilecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.