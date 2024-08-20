Kendall Kipp Türkiye'yi sallamaya geliyor. VakıfBank'ın yeni transferi gümbür gümbür

Düzenleme: Muhammed Mirza Şeker
Kendall Kipp Türkiye'yi sallamaya geliyor. VakıfBank'ın yeni transferi gümbür gümbür

VakıfBank'ın yeni transferi Kendall Kipp, ülkesi ABD ile şov yapmaya devam ediyor. Pan Amerika Kupası'nda Porto Riko'yu 3-0 yendikleri maçın en skorer ismi olmayı başardı.

VakıfBank'ın yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı pasör çaprazı Kendall Kipp, ülkesi ABD ile Pan Amerika Kupası'nda şov yapmaya devam ediyor.

Amerika, Pan Amerika Kupası'nda bugün Porto Riko ile karşılaştı.

TSİ 05.00'te başlayan mücadeleyi 3-0 kazanan Amerika'da Kendall Kipp, ön plana çıktı ve zaferin mimarlarından oldu.

Kipp, Porto Riko karşısında maçın en skorer ismi olmayı başardı.

ABD'nin maç programı şu şekilde:
21 Ağustos / ABD-Küba: 05.00
21 Ağustos / ABD-Kosta Rika: 23.00
22 Ağustos / Arjantin-ABD: 02.00

FIRTINA GİBİ ESİYOR
Turnuvada Şili ve Porto Riko'yu 3-0'lık skorlarla geçmeyi başaran ABD'de Kendall Kipp, fırtına gibi esmeye devam ediyor.

24 yaşındaki voleybolcunun turnuva bittikten sonra VakıfBank'a katılması bekleniyor.

KENDALL KIPP KİMDİR?
12 Aralık 2000'de ABD'nin Newport Beach şehrinde dünyaya gelen Kendall Elizabeth Kipp, Stanford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Columbus Fury'de oynadı. 2023-2024 sezonunda İtalyan takımı Il Bisonte Firenze'de forma giyerek ilk profesyonel deneyimini yaşadı. ABD'li pasör çaprazı, ardından Columbus Fury ile PFV Championship'te mücadele etti. 2024-2025 sezonu öncesinde VakıfBank'a transfer oldu.

2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında en değerli oyuncu ödülünü kazandı.

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