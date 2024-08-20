Ali Koç'tan Göztepe'ye karşı Karşıyaka atağı

Kaynak: DHA
Ali Koç'tan Göztepe'ye karşı Karşıyaka atağı

Karşıyaka Basketbol, 26 yıllık sponsoru ile yollarını ayırdı. Bu gelişme sonrası yeni sponsor arayışlarını sürdüren Karşıyaka'nın adı Ali Koç ile anılmaya başladı.

İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka, Süper Lig'deki basketbol takımında 26 yıllık isim sponsoru olan Pınar'ın ayrılmasından sonra sponsorluk için görüşmelerini sürdürürken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adı Yeşil-kırmızılılarla anılmaya başladı. Koç Holding'de yönetim kurulu başkan vekili de olan Ali Koç'un Karşıyaka'ya sponsorluk desteği vereceği iddiası Yeşil-kırmızılı camiada konuşuluyor. Ali Koç, 2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de başkanlık görevini sürdürürken, babası Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç da uzun yıllardır Beşiktaş'a sponsorluk desteği veriyor.

Holding ortaklığındaki şirketlerden Tofaş'ın spor kulübü de Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri arasında yer alıyor. Futbolda Süper Lig Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevine de devam eden Ali Koç, ligde sezonunun ikinci haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında sahada saldırıya uğramıştı. Ali Koç, deplasman tribününe giremeyen taraftarlarıyla ilgili devre arasında saha kenarına girerek bu tribüne gidip geri dönerken, Göztepe'nin akreditasyon kartıyla statta görev yapan Fatih Özkan tarafından itilerek yere düşürülmüştü.

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