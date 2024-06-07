Kendi kalelerine gol atıp maçı kazandılar. Kural değiştiren maç

27 Ocak 1994 tarihinde Karayipler Kupası kapsamında Barbados ile Grenada karşı karşıya geldi.

Barbados'un Saint Michael kentinde gerçekleşen ve Barbados'un 4-2 üstünlüğüyle tamamlanan bu futbol maçı, kupanın tarihinde ilk defa uygulanan ve sonucu etkileyen sıra dışı bir kural nedeniyle özgün bir kendi kalesine gol vakasına tanıklık etti.

Kurala göre kupada oynanan ve berabere biten maçlar, uzatmalara kalacak ve uzatmalarda atılan altın gol ise iki gol olarak sayılacaktı.

Barbados ve Grenada arasındaki bu mücadelede, Barbados'un bir üst tura çıkabilmek için iki farklı zafer elde etmesi gerekiyordu. Maçın son anlarında 2-1 önde olan Barbados ekibi, turnuvanın bu özel kuralından yararlanabilmek adına, rakip kale yerine kendi kalesine gol attı ve maçı uzatmalara taşıdı.

Bunun üzerine bir farklı mağlup olarak tur atlamak isteyen Grenadalı futbolcular da kendi kalesine gol atmak istedi fakat Barbadoslu futbolcular her iki kaleyi de savunarak maçı uzatmaya taşıdı ve uzatmalarda kaydettikleri golle tur atlamayı başardılar.

BİR DAHA BU KURAL ASLA UYGULANMADI

Bu turnuvadan sonra Karayipler Kupası'nda bu değişik kural bir daha asla uygulanmadı.

Gruptan çıkan Barbados, kupaya katılıp grup maçlarında 2 beraberlik ve bir mağlubiyet alarak elendi.