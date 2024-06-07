Ali Koç transfer için tarih verdi

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine az bir süre kala, Fenerbahçe'nin mecvut başkanı ve başkan adayı Ali Koç, NOW'da önemli açıklamalar yaptı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair konuşan Ali Koç, "Şu an verebileceğim isim yok. Neden yok? Çünkü isimler var. Biz her mevki için 5 futbolcu belirliyoruz. Ayın 10'undan itibaren seçildiğimiz takdirde bu isimlere tekliflere başlayacağız." dedi.

''TÜM CEPHANELİĞİ HOCAYA HARCAMADIK''

Diğer taraftan Ali Koç, "Biz bütün cephaneliği hocaya harcamadık. Bu kadronun üzerine 3-4 takviye yapacağız. İşin öteki tarafı da eldeki oyuncuları tutmak. Çok değerli oyuncularımızı değerli kulüpler istiyor. Astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.