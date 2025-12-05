Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan merkezli bir et ticareti şirketinde ortak ve yönetici olduğunu iddia ederek, Taylan’ın kendi şirketi üzerinden devlete et sattığını öne sürmüştü.

ET ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Taylan

BELGESİNİ PAYLAŞMIŞTI

CHP'li Adem, Taylan’ın hem kamu adına alım yapan yetkili hem de ithalat yapılan ülkede et ticareti yapan şirketin ortağı olduğunu belirterek, 'Bugün devletin et ithalatını yöneten kurumun başındaki kişi, kendi şirketinden devlete et satıyor. Bu belge, kamu kurumlarının nasıl rant kapısına dönüştürüldüğünün kanıtıdır' ifadelerini kullanmıştı.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de faaliyet gösteren Green Farm and Trade Kft. adlı şirketin ticaret sicil numarasının 01-09-307750, vergi numarasının 25870305-2-43 olduğu, 2017’de kurulan şirketin hala aktif bulunduğu kaydedildi. Adem, şirketin ortakları ve yöneticileri arasında ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan ile birlikte Rıza Aşkın Gür ve Canigüleç Erdem’in yer aldığını belirtmişti.

MÜCAHİT TAYLAN İDDİALARA GEÇ DE OLSA YANIT VERDİ

ET ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Taylan iddiaları yalanlayan bir paylaşımda bulundu.

Taylan, "Hakkımda ortaya atılan bu iddia açıkça bir manipülasyondur" dedi.

ET ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Taylan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'BU İDDİA AÇIKÇA BİR MANİPÜLASYONDUR'

Hakkımda ortaya atılan bu iddia açıkça bir manipülasyondur. Bakanlıktaki görevime 2023 yılında başladım. Yayınlanan belge ise 2017 yılına aittir. Görevde olduğum süre boyunca asla iddia edildiği gibi bir durum söz konusu olmamıştır. İddiayı ve iftirayı ortaya atanlar, kendi yayınladıkları belgeyle kendi iddialarını çürütmüştür. Sektörün de içinden gelen biri olarak; sahip olduğum bilgi ve birikimi görevim boyunca her daim sadece devletimin ve milletimin menfaatleri doğrultusunda kullandım, kullanacağım. Şahsımı ve kurumumu hedef alan bu asılsız iddialar için gerekli hukuki süreci, bu açıklama dahil başlattım. İddia ettikleri gibi bir durum varsa ben de hukuk karşısında hesap vermeye hazırım. Çamur at izi kalsın şeklinde algı ve manipülasyon yaparak şahsımı ve görev yaptığım kurumumu hedef alanlara fırsat vermeyeceğim.