Kendi yarasını unutup hamile arkadaşının yarasına koştu! Takla atıp ters dönen otomobilde sıkıştılar...

Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden tiyatro kavşağı istikametine seyreden M.Y. (23) idaresindeki 68 AER 143 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dönel kavşağa çarparak takla attı ve ters döndü.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Kaza sonucunda sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan hamile arkadaşı N.İ. (19) sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar ve bekçiler sıkışan 2 kadına müdahale ederek araç içinden çıkarırken, araç hurdaya döndü.

HAMİLE ARKADAŞINA KOŞTU

Araçtan ilk önce çıkarılan kadın sürücü M.Y. çıkar çıkmaz araçta kalan arkadaşını sorup ona koşarken, otomobilde sıkışan ve hamile olduğu öğrenilen yolcu kadın ise bekçiler tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yüzündeki yarasını ise yaralı sürücü arkadaşı temizledi.

DURUMLARI İYİ

Kendi yarasını unutup ambulansa bindirilene kadar arkadaşını soran kadın sürücü, arkadaşıyla birlikte ambulansa bindirildi ve hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.