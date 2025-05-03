Kendilerini 'Acımasızlar' olarak tanıtan gruba operasyon... 10 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kapsamlı operasyon kapsamında, kendilerini “Acımasızlar” olarak tanıtan suç grubuna yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği, Teknik Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucunda, söz konusu şüphelilerin uyuşturucu madde kullanımına karşı mücadele ettiklerini iddia ederek bazı kişileri hedef aldıkları, bu kişileri hürriyetinden yoksun bırakarak darp ettikleri ve bu anları videoya çekip mağdurların paralarını gasp ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca zanlıların mağdurların ikametlerine molotof kokteyli atarak ve ateşli silahlarla saldırı düzenleyerek zarar verdikleri, birçok şüphelinin uyuşturucu da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunduğu belirlendi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında A.Y, E.K, B.İ.Y, Ö.D, A.C.K, E.Y, A.A, E.K, P.Y, B.Ö, E.B ve İ.K. isimli 12 şüpheli tespit edilirken, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Yurtdışında olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.