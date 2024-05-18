Kendilerini havalimanın pistine yapıştırdılar. Böylesi görülmedi

Kaynak: AA
Kendilerini havalimanın pistine yapıştırdılar. Böylesi görülmedi
Almanya’nın Münih kentinde iklim eylemcileri havalimanında eylem yaptı. Eylemciler, havalimanında piste kendilerini yapıştırdı. Ortaya çıkan manzara 'Böylesi görülmedi' dedirtti.

Almanya’nın Münih kentinde kendilerini ‘Son kuşak’ olarak adlandıran iklim eylemcileri protesto düzenledi. Eylemciler Münih Havalimanı’na çitleri keserek girdi. Eylemciler sonrasında ellerini piste yapıştırdı.

Polis yetkililerinden öğrenilen bilgiye göre 8 eylemci çitleri keserek havalimanına girmeye çalışırken bunların 2’si anında yakalandı.

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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, bu tür suç eylemlerinin hava trafiğini tehlikeye attığını ve iklimin korunmasına zarar verdiğini belirtti. Bakan Faeser, bu eylemlerin hoş görülmediğini ve öfkeye neden olduğunu ifade etti.

"Son Kuşak" grubundan yapılan açıklamada, Münih Havalimanı'nda 6 kişinin ellerini asfalta yapıştırdığı ve hava ulaşımını engelledikleri bildirildi. Açıklamada, eylemde "Sorun hükümettir. Bizim tatilimiz değil" yazılı pankart açıldığı belirtildi.

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Almanya'da "Son Kuşak" adlı çevreci grup, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla çeşitli kentlerde ellerini caddelerdeki asfalta yapıştırarak araç kuyruklarının oluşmasına neden oluyor.

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