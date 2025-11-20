Mersin Erdemli'de yaşayan yaşlı bir vatandaşı cep telefonuyla arayan şüpheliler, mağdura adının terör örgütüyle bağlantılı olduğunu söyleyerek bankadan yüklü miktarda para çekmesini istedi.
Şüpheliler, sözde 'yardımcı olmak' bahanesiyle vatandaştan parayı elden teslim alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan vatandaş, jandarmaya koştu.
JASAT ekipleri geniş çaplı çalışma başlatarak Erdemli ilçesindeki 230 güvenlik kamerasından yaklaşık 1500 saatlik görüntüyü inceledi. Ekipler, toplu taşıma ve ticari taksilerin kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliklerine ulaştı.
Mersin, Ankara ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.