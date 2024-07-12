Kendilerini polis asker savcı olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon

Vedat Yıldırım / KONYA / YENİÇAĞ

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtıp nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

15 MİLYONLUK VURGUN POLİS TARAFINDAN ENGELLENDİ

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak 12 kişiden toplamda 19 milyon 870 bin lira para aldığı tespit edildi. Şüphelileri adım adım izleyen ekipler farklı illerde ikamet eden vatandaşların yaklaşık 15 milyon lirasını, dolandırıcılara fırsat vermeden teşebbüs halindeyken tespit ederek kurtardı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Konya merkezli Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa olmak üzere 4 ilde gerçekleşen operasyonda 7 hedef şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası, cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

Şüpheli şahısların dolandırıcılık suçunu gerçekleştirirken kullandıkları 20 farklı iban numarasının sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınarak Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 7 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların telefonda kendisini Polis, Asker ve Savcı olarak tanıtıp, Adınız FETÖ/PYD, PKK vb. terör örgütü soruşturmasına karıştı ve benzeri yalanlarla para ve altın isteyenlere inanmamaları gerektiği ifade edildi.