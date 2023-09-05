Kendiliğinden giden araç alev alev yandı

Muş’ta park halindeyken aniden hareket alarak yokuş aşağı ilerleyen 49 M 0011 plakalı yolcu minibüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan araçta maddi hasar meydana geldi.

KAYNAK: İHA
Kendiliğinden giden araç alev alev yandı

İHA'nın haberine göre, olay, Karşıyaka Mahallesi'nde yer alan Lale Vadisi Parkı yakınlarında saat 22.00 sularında meydana geldi. İddialara göre yokuşun başına park edilen araç hareket aldıktan hemen sonra yanmaya başladı.

Aracın alev aldığını gören şoför ve çevredeki vatandaşlar minibüsün tekerleklerine taş koyarak durdurduktan sonra yangın tüpü ile ilk müdahaleyi yaptılar. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kundaklama şüphesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri yanan araçta detaylı inceleme yaptı.

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