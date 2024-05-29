Kendiliğinden yetişiyor kilosu 100 TL'ye satılıyor. Çok büyük talep var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kendiliğinden yetişiyor kilosu 100 TL'ye satılıyor. Çok büyük talep var

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, 200 kilometre yol gidip Faraşin Yaylası'nda "sirik" otu toplayarak aile ekonomisine ek katkı sağlıyor.

İlçeye bağlı 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası, baharın gelişiyle beraber yeşeren endemik bitki türleriyle doldu.

Yaylaya 200 kilometre uzaktan gelenler, eşsiz manzara eşliğinde peynir içine katılan sirik otunu topluyor. Sirik otunun kilosunu 100 liradan satan vatandaşlar, günlerce yaylada kalarak ot topladıklarını söyledi.

Vatandaşlardan Mehmet Bahşiş, "Buralar çok güzel. Geçen sene gelen bu yıl daha erken geliyor. Peynir içine katılan sirik otunu toplamak için Cizre'den, Şırnak'tan geliyoruz. Çok güzel bir doğası var" dedi.

Sirik otu alan Taner Kurt "10 kilogram peynire 2 kilogram katıyoruz. Çok lezzetli olduğu için bunu peynirin içine kattığın zaman güzel bir lezzet oluyor. Çok lezzetli olduğu için herkes tercih ediyor. Bulunması bir nimettir’’ dedi.

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