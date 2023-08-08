Kendini hoca sanan kişi, cemaatin başına geçip garip sesler çıkardı

Oda Tv’nin haberine göre; Hangi ülkede çekildiği belli olmayan görüntülerde hoca olduğunu iddia eden kişi, yüzlerce kişinin karşısına geçerek mikrofona garip sesler çıkardı. Bu sesler karşısında ise cemaatten bazı kişiler garip sesler çıkararak karşılık verdi.

TARİKAT AYİN YERİ OLUŞTURMUŞLAR

Konser alanı gibi kurulmuş olan yer de, hoca olduğu iddia edilen kişi, bulunduğu alandaki plazma televizyonlara yansıtılıp sesi de hoparlörden yüksek sesle verilmesi dikkat çekti.

'TÜKÜRÜK TARİKATI'

Video cep telefonu kameralarına yansırken sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Videoya tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları tarikat hakkında ‘Tükürük tarikatı’

‘Böyle anlaşıyorlar demekki’ ‘beatbox hoca’ diyerek mizahi tepki gösterdi.