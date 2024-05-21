Kendini ihbar eden sürücü korktuğu için kaçtığını söyledi

Kaynak: İHA
Kendini ihbar eden sürücü korktuğu için kaçtığını söyledi
Denizli-Çivril karayolu Denizler kavşağında motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kazaya karışan tır sürücüsü teslim oldu. Korku ve panik yaptığı için olay yerinden uzaklaştığını ifade eden sürücünün ilk ihbarı yapan kişi olduğu anlaşıldı.

Denizli-Çivril karayolunda seyreden Aslan Becip, Baklan kavşağında motosikletinin kontrolünü kaybederek sola savruldu.

Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı kazada, haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Becip’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Becip’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

FREN İZLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Jandarma ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan incelemelerde fren izlerine rastlandı.

Motosikletteki hasarın da ele alınması ile bir başka aracın daha kazaya karışmış olma ihtimali üzerinde duran ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

TESLİM OLDU

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken, diğer araç sürücüsü D.Y., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu ve Çivril ilçesindeki ikametinde jandarma ekiplerine teslim oldu.

D.Y., verdiği ilk ifadede kaza sorası korktuğunu ve paniğe kapılarak olay yerini terk ettiğini söyledi. Ayrıca kaza sonrasındaki ilk ihbarı da kendisinin yaptığını ifade etti.

Sürücünün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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