Kendini iple bağlamayı unutan tırmanışçı yere çakıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Sena Özkan
Kendini iple bağlamayı unutan tırmanışçı yere çakıldı

Bir tırmanma duvarında tırmanan sporcu, güvenlik ipini bağlamayı unutarak kendini boşluğa bıraktı. Yere düşen adamın yardımına çevredeki kişiler hızla koştu.

Tırmanma sporuyla ilgilenen bir sporcu, güvenlik önlemlerini almayı unutması sonucu talihsiz bir kazayla karşı karşıya kaldı. Tırmanma duvarına çıkan tırmanıcı, kendini güvenlik ipine bağlamayı unuttu ve yüksekten boşluğa bıraktı. Yere düşen sporcunun yardımına çevredeki diğer tırmanışçılar ve görevliler hızla koştu.

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Olay, tırmanma duvarında bulunan diğer kişilerin şok dolu bakışları arasında gerçekleşti. Neyse ki, düşüş sonrası tırmanıcı ciddi bir yaralanma yaşamadan kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan tırmanıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bu olay, tırmanma sporunun ne kadar dikkat ve özen gerektirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ve her adımda dikkatli olunmasının önemi bir kez daha vurgulandı.

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