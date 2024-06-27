Kendini jandarma olarak tanıtan dolandırıcı yakayı ekle verdi

Kaynak: İHA
Kendini jandarma olarak tanıtan dolandırıcı yakayı ekle verdi

Çorum'da, kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir kişi, yaşlı bir kadını dolandırdığı gerekçesiyle polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Bahçelievler Şenyurt Caddesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 76 yaşındaki Z.M. adlı kadını telefonla arayan 34 yaşındaki H.K., kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak, kadının eşinin tutuklandığını ve evdeki ziynet eşyaları ile paraları kendisine teslim etmesini istedi.

Yaşlı kadın, evine gelen H.K.'ye 4 bilezik, 2 küpe ve 2 bin 650 TL verdi. Z.M., bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan inceleme sonucunda, polis ekipleri şüphelinin H.K. olduğunu belirledi.

H.K., Çorum'dan kaçmak üzereyken otogarda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının üzerinde yapılan aramada, 7 bin 260 TL nakit para ve 2 adet altın küpe ele geçirildi.

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