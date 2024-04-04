Kendini kaptırmış bir şekilde dans eden garson içeri giren müşteriyi fark edince neye uğradığına şaşırdı

Kaynak: Haber Merkezi Feyza Betül Arslan
Kendini kaptırmış bir şekilde dans eden garson içeri giren müşteriyi fark edince neye uğradığına şaşırdı
Sevdiği şarkıya kendinden geçerek dans eden garsonun müşterisine yakalandığı anlar izleyenleri güldürdü.

Çalıştığı kafeyi kapatmak üzere temizlik yapan bu garson, sevdiği şarkının nakaratının çalmasıyla birlikte elindeki paspası atıp kendinden geçmişçesine dans etmeye başlıyor. O sırada içeri giren müşteriyi fark etmeyen genç kız, uzun süre dans ettikten sonra müşteriyi fark edince neye uğradığını şaşırıyor. Garsonu coşmuş bir şekilde dans ederken gören müşteri de ne yapacağını bilmeyerek çalışanı alkışlayınca ikilinin, kafenin güvenlik kamerasına yansıyan komik anları izleyenleri güldürüyor.

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