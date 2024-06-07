Kendini köpek sanan kedi: Miyavlamayı unutup havladı

Sosyal medyada ilgi çeken bir video, hayvanseverlerin dikkatini çekti ve kısa sürede viral oldu. Bir kedi, Pitbull cinsi köpeklerin yanında yetiştiği için kendini köpek sanmaya başladı ve bu durum onun miyavlamayı unutmasına neden oldu. Köpekler gibi davranan ve sesler çıkaran bu kedi, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Videoda, kedinin köpeklerle birlikte oyun oynarken ve onların davranışlarını taklit ederken görüldüğü anlar yer alıyor. Özellikle, miyavlamak yerine havlamaya benzer sesler çıkarması, izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü. Kedinin bu sıra dışı davranışları, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.