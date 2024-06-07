Kendini köpek sanan kedi: Miyavlamayı unutup havladı

Kaynak: Haber Merkezi
Kendini köpek sanan kedi: Miyavlamayı unutup havladı

Pitbull cinsi köpeklerin yanında yetiştiği için kendini köpek sanan ve miyavlamayı unutan bir kedi, medyada büyük ilgi topladı. Bu sıra dışı durum, izleyenleri hem şaşırttı hem de beğeni topladı.

Sosyal medyada ilgi çeken bir video, hayvanseverlerin dikkatini çekti ve kısa sürede viral oldu. Bir kedi, Pitbull cinsi köpeklerin yanında yetiştiği için kendini köpek sanmaya başladı ve bu durum onun miyavlamayı unutmasına neden oldu. Köpekler gibi davranan ve sesler çıkaran bu kedi, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Videoda, kedinin köpeklerle birlikte oyun oynarken ve onların davranışlarını taklit ederken görüldüğü anlar yer alıyor. Özellikle, miyavlamak yerine havlamaya benzer sesler çıkarması, izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü. Kedinin bu sıra dışı davranışları, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Son Haberler
Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına denetim Yerel Haberler
Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına denetim
Borsaya vergi gelmeli mi? Yazarlar
Borsaya vergi gelmeli mi?
Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı’yla görüşme! Yazarlar
Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı’yla görüşme!
Erdoğan’a “tıpış tıpış gidiyorsun” dedi ama Akşener tıpış tıpış gitti Yazarlar
Erdoğan’a “tıpış tıpış gidiyorsun” dedi ama Akşener tıpış tıpış gitti
İş Sözleşmenizde Aylık ya da Günlük Ücret Yazması Neleri Değiştiriyor? Yazarlar
İş Sözleşmenizde Aylık ya da Günlük Ücret Yazması Neleri Değiştiriyor?
‘Göçmen Babası’ Yazarlar
‘Göçmen Babası’
TSK’nın durumu ve Türkeş’in kızına yakışan bir tavır Yazarlar
TSK’nın durumu ve Türkeş’in kızına yakışan bir tavır