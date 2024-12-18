Kendini Mehdi ilan etti. 5 çocuğunu 'cennete gönderme' vaadiyle öldürdü

Esra Erol’un sunduğu programa katılan Vefa Keskin anlattıklarıyla Türkiye gündemine oturdu. Aydın’da Hüseyin Keskin isimli adam kendisini mehdi ilan edip 17 çocuğundan 5’ini öldürdü. Vefa Keskin, olanları canlı yayında anlatırken, annesi, babası ve ağabeyini suçlayarak kardeşlerinin kurtarılmasını istedi.

"ANNEM SÜREKLİ ÇOCUK DOĞURURKEN ÖLMEYİ HAYAL EDİYORDU"

Vefa Keskin’in hikayesi anlattıkları dinleyenlerin kanını dondururken, Keskin, “Öyle bir ailede büyüdüm ki annem sürekli çocuk doğururken ölmeyi hayal ediyordu, çünkü cennet hayali vardı. Kardeşlerim ölüyordu sanki rutin ve normalmiş gibi sıradan bir şekilde gömüyordu. Evin içinde şiddet ve eziyet vardı. Biz yanlışı gördük ve harekete geçtik" dedi.

ÇOCUKLARINDAN 5'İNİ ÖLDÜRÜP GÖMDÜ İDDİASI!

Babasının herkesin kendisine biat etmesini isteyerek ‘ölmelerini’ söylediğini ifade etti. 26 yaşındaki Vefa Keskin ayrıca, annesinin de cennete gitme vaadiyle 17 çocuk dünyaya getirdiğini, baba Hüseyin Keskin’in ise ‘cennete göndermek’ amacıyla çocuklarından 5’ini öldürerek gömdüğü iddiaları izleyenleri dehşete düşürdü.

Esra Erol’un programında konuyu yeniden gündeme getiren Vefa Keskin, kardeşlerinin kurtarılmasını isterken "1,5 yaşındaki kardeşim boğularak öldürüldü. Ben ve diğer kardeşlerim çeşitli işkencelere maruz kaldık" ifadelerini kullandı.

BABA HAPSE GİRDİ, AĞABEY DEVRALDI

Vefa Keskin, babasının müebbet hapis cezası almasından sonra, ağabey Erdem Keskin’in babasının yaptıklarını devraldığını öne sürdü. İki kardeş Esra Erol’da karşı karşıya gelirken, ağabey iddiaları reddetti.