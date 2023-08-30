Kendini polis olarak tanıtan kadın mağazadan kıyafet çaldı

İstanbul Kartal'da bir giyim mağazasına gelen genç kadın kendini polis olarak tanıttı, kıyafet çalarak kayıplara karıştı. Sahte polisin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Kendini polis olarak tanıtan kadın mağazadan kıyafet çaldı

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal'da bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen genç kadın bir giyim mağazasına girerek kendisini Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amiri olarak tanıttı ve yeni atandığını söyledi. Şüpheli, reyonlar arasında gezmeye başladı. İşletme sahibinin, olmadığı sırada kıyafetlerden birini çantasına koyarak çalan genç kadın mağazadan çıkış yaptı. Durumdan şüphelenen işletme sahibi güvenlik kamerasını incelediğinde durumu fark etti. Sahte polisin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Dükkan sahibi Orhan Arıkan, "Ben kapının önünde kahvaltı yapıyordum, 11.30 sıralarıydı genç bir bayan dükkanın önünden geçti tekrar geri döndü. İçeri girdi, ben bakarım kıyafetlere siz rahat olun, gelmenize gerek yok dedi. Bir elbise aldı, diğer elbiseyi ben dışarıdayken öbür elbisenin arkasına saklayarak arkaya koyuyor ve oraya geçip çantaya atıyor. Daha sonra gelip bana bir elbise gösterdi ve ben bu elbiseyi ayırtacağım bir buçuk saat sonra geleceğim dedi. Kartal çocuk şube müdürlüğünde çalışıyorum diye tanıttı kendini, yeni atandım dedi ve gitti. O gittikten sonra içime ister istemez bir şüphe düştü, kameraları açtım izledim. Yanılmadığımı anladım" dedi.

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