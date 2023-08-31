Kendini ‘şeyh’ olarak tanıtan adamın aylık geliri dudak uçuklattı. Kapının önünde fiş kesip tarifeye göre muska yazıyor

Diyarbakır’da kendini ‘şeyh’ olarak tanıtan bir kişi randevu ile gelenlere fiş keserek ödediği ücrete göre muska yazıyor. Evinin etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili adamın aylık geliri dudak uçuklattı.

KAYNAK: DHA
Kendini ‘şeyh’ olarak tanıtan adamın aylık geliri dudak uçuklattı. Kapının önünde fiş kesip tarifeye göre muska yazıyor

Diyarbakır’da etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A., randevulu sistem ile günde 300 kişiye muska yapıyor. Eve gelenler, kapıdaki görevlinin kestiği fişle içeri girerken, isteklerine göre yeşil renklisine 500 TL, beyazına ise 250 TL ücret ödüyor.

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Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu ev, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenler ile doluyor. Randevulu sistem ile çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor. Fişle içeri girenler, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.'yı görüp, sorunlarını anlatıyor.

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'VIP HİZMET' ADI ALTINDA MUSKA

Eve günde 300 kişi geliyor. Gelenlerin çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor. Evde işi bitenler, kağıda yazılı muskaları karşıdaki iş yerinde 30 TL ücret karşılığında demirle kaplatıp ya kendi ya da çocuklarının boyunlarına takıyor. Cuma, cumartesi ve pazar günleri kapalı olan ev, görüntülendi. A.A.'nın aylık kazancının ise 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtildi. A.A.'nın ayrıca akşamları Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişilere muska yaptığı öğrenildi.

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