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Kendini yakan kişiye sıra dışı müdahale

Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü'nde bir kişi kendini yaktı. Bir anda alev topuna dönen kişiye çevredeki vatandaşlar montlarıyla müdahale ederek söndürmeye çalışırken, bir kişinin bisikletli müdahalesi insanları şaşkına çevirdi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 09:41
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Kendini yakan kişiye bisikletli müdahale

Kendini yakan kişiye sıra dışı müdahale
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Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü'nde kimliği açıklanmayan bir kişi kendini ateşe verdi.

Gördükleri karşısında dehşete kapılan çevredekiler imkanları dahilinde ateşi söndürmeye çalışırken, bir kişinin bisikletiyle yanan şahsa vurarak müdahale etmeye çalışması dikkat çekti.

San Francisco Adli tıp uzmanları, 42 yaşında olduğu belirtilen adamın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

O sırada olay yerinde bulunan öğrenciler, yanarak yürüyen adamı söndürmek için müdahale etmek istedi. Öğrencilerden biri alevler içinde kalan adama bisikletiyle vurarak yanmasına engel olmaya çalıştı. 

San Francisco Adli tıp uzmanları, 42 yaşında olduğu belirtilen adamın hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

 

 

 

 

 
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