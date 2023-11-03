Kendini yakmak isteyen adamı uçan tekmeyle kurtardı

Azerbaycan'da yaşanan ve sosyal medyada viral olan videoda kendini yakmak isteyen adamın elindeki yanıcı maddeyi savurduğu tekmeyle uzaklaştıran kişi övgü topladı
04 Kasım 2023 Cumartesi
Azerbaycan'da yaşanan ve sosyal medyada viral olan videoda kendini yakmak isteyen adamın elindeki yanıcı maddeyi savurduğu tekmeyle uzaklaştıran kişi övgü topladı
Azerbaycan'da yaşanan ve sosyal medyada viral olan videoda kendini yakmak isteyen adamın elindeki yanıcı maddeyi savurduğu tekmeyle uzaklaştıran kişi övgü topladı