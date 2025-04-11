Kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle! Ünlü türkücü sessiz sedasız evlendi

İki yıl önce Dilara Talay ile ilişkiye başlayan ünlü türkücü Berdan Mardin’i sessiz sedasız dünyaevine girdi.

Berdan Mardini eski eşi Fatoş Mardini ile 2021 yılında olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Mardini, kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü türkücü Dilara Talay ile dün sessiz sedasız evlendi. Çiftin nikâhını da Başakşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Melik kıydı.

“MİLLET PARİS'TE ROMA'DA EVLENİR, BİZ BAŞAKŞEHİR'İ SEÇTİK”

Berdan Mardini nikah sonrası, "Sade bir tören istiyorduk. Millet Paris'te Roma'da evlenir, biz Başakşehir'i seçtik. Başakşehir de yurtdışı sayılır" ifadelerini kullanarak espri yaptı.

Genç sevgilisi ile karelerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşan türkücüye "Kardeşiniz gibi duruyor", "Kızın yaşında" gibi eleştirel yorumlar yapılıyordu.

Dilara Talay ile mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkın hakkında şunları söylemişti:

"Aramızdaki yaş farkı da konuşuluyor. Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor tabii ki. Sonrasında olayı düzeltiyoruz".