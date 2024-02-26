Kendisinden haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu

Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Hüseyin Çakmak, edinilen bilgilere göre kendisinden bir haftadır haber alınamıyordu.
Çakmak’ı merak eden komşular, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine 62 yaşındaki adamın yaşadığı eve gelen polis ekipleri, 4 katlı apartmanın çatı katında yaşayan Çakmak kapısını açmayınca itfaiye ekiplerini çağırdı.
İtfaiye ekiplerinin yardımı ile eve giren ekipler, yalnız yaşayan Çakmak’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasından sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.