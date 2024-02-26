Kendisinden haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Kendisinden haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu
Ankara’da bir süredir kendisinden haber alınamayan 62 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Hüseyin Çakmak, edinilen bilgilere göre kendisinden bir haftadır haber alınamıyordu.

Çakmak’ı merak eden komşular, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine 62 yaşındaki adamın yaşadığı eve gelen polis ekipleri, 4 katlı apartmanın çatı katında yaşayan Çakmak kapısını açmayınca itfaiye ekiplerini çağırdı.

İtfaiye ekiplerinin yardımı ile eve giren ekipler, yalnız yaşayan Çakmak’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasından sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

trgf.jpg

Son Haberler
Aspirin ve yoğurt ne işe yarar, işte müthiş bir formül... Sağlık
Aspirin ve yoğurt ne işe yarar, işte müthiş bir formül...
Galatasaray Antalyaspor ilk 11 belli oldu. Okan Buruk kararını verdi Spor
Galatasaray Antalyaspor ilk 11 belli oldu. Okan Buruk kararını verdi
Ölü Adamlar Tepesi'nin esrarı hala aydınlatılamadı Yaşam
Ölü Adamlar Tepesi'nin esrarı hala aydınlatılamadı
Atatürk’e tay hediye eden hasta çocuk kimdi? Yazarlar
Atatürk’e tay hediye eden hasta çocuk kimdi?
Vali’nin cemaatin önünde azarladığı Müftü istifa etti. 'Vali her toplantıda azarlıyordu' Gündem
Vali’nin cemaatin önünde azarladığı Müftü istifa etti. 'Vali her toplantıda azarlıyordu'
Kanyona düşerek yaralanan şahıs kurtarıldı Gündem
Kanyona düşerek yaralanan şahıs kurtarıldı