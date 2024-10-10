Kendisine hakaret eden Özkök’ü ‘şiddetle kınayan’ Kılıçdaroğlu: Malum çevrelerin sözcülüğüne soyunmuş!

Gazeteci Ertuğrul Özkök, geçtiğimiz gün KRT televizyonunda, ‘SoruYorum’ programında konuk olmuştu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkök, CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan söz açılınca, “Göz göre göre böyle bir dönemde gidip cumhurbaşkanlığını verdi Tayyip Erdoğan'ın eline! Bilmeyerek yaptıysa aptal bilerek yaptıysa kötü!” diye konuşmuştu.

Yazarımız Orhan Uğuroğlu, İstanbul’da bulunan Kılıçdaroğlu’nu aradı.

Konuyla ilgili Uğuroğlu'na açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“BELLİ ÇIKARLARIN PEŞİNDE…”

“Yıllarını gazeteciliğe vermiş bir insanın böyle bir dil kullanılması asla ve asla doğru değil. Beni eleştirebilir çünkü eleştirilere açık bir insanım.

Ama hakaret etmek onun gazeteci olmadığını belli çıkarların peşinde olduğunu gösterir.

Belli çevrelerin etkilediği çok açık ve net.

“MALUM ÇEVRELERİN SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNMUŞ”

Gazetecilik mesleğinin temel ilkelerini bırakın bir yana hiç kimsenin hiç kimseye hakaret etme hakkı yoktur ve olamaz.

Bu sözleri söyleyen insan demek ki gazetecilikten hiç nasibini almamış.

Demek ki bu önemli meslekte hiçbir şey öğrenememiş.

Demek ki malum çevrelerin sözcülüğüne soyunmuş.

“YENİÇAĞ’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Özetle bu sözlerini şiddetle kınıyorum.

Yeniçağ gazetesine cevap hakkı verdiği ve duyarlılık gösterdiği için teşekkür ediyorum."

ÖZGÜR ÖZEL SESSİZ KALDI

Özkök, CHP’nin 13 yıl genel başkanlığını yapan Kılıçdaroğlu’na ‘aptal’ diyerek televizyonlardan hakaret ederken; CHP lideri Özgür Özel ve yönetiminden herhangi bir açıklama gelmedi.