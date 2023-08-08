Kendisine tuşlu telefon alınmasına kızıp evi yaktı

İstanbul Küçükçekmece'de, ağabeyinin kendisine tuşlu telefon almasına kızan kişi, evini ateşe verdi.

Kendisine tuşlu telefon alınmasına kızıp evi yaktı

Yeşilova Mahallesi Kehribar Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, yangını evde yaşayan Şenol B'nin çıkardığı bilgisi üzerine bu kişiyi gözaltına aldı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Şenol B'nin telefon istediği ağabeyinin kendisine tuşlu telefon almasına sinirlendiği için evini ateşe verdiği öne sürüldü.

Gazetecilere açıklama yapan komşulardan Safiye Karay, Şenol B'nin 2-3 gündür ağabeyi dokunmatik telefon almadığı için "Yakacağım, yakacağım." dediğini aktardı.

Komşusunun yüzde 80 engelli raporunun bulunduğunu belirten Karay, komşularının uyarılarıyla dışarı çıktığını anlattı.

Öne Çıkanlar
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray’ın en sevilen şarkıları
Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray’ın en sevilen şarkıları
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Son Haberler
"Hayatımın aşkını buldum" demişti. Sandra Bullock'un acı günü Magazin
"Hayatımın aşkını buldum" demişti. Sandra Bullock'un acı günü
Yaz sıcakları için besin listesi ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı Sağlık
Yaz sıcakları için besin listesi ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı
Messi'nin Iniesta ile buluşma hayali suya düştü Spor
Messi'nin Iniesta ile buluşma hayali suya düştü
Ağrısız uygulamalı doğum Sağlık
Ağrısız uygulamalı doğum
Sedat Peker'in basın danışmanından Süleyman Soylu'ya 3 kuruşluk dava Güncel
Sedat Peker'in basın danışmanından Süleyman Soylu'ya 3 kuruşluk dava
Çevreyi kirletenlere ceza yağdı: 7 ayda 545 milyon 860 bin 462 lira Güncel
Çevreyi kirletenlere ceza yağdı: 7 ayda 545 milyon 860 bin 462 lira
Kuzey Avrupa’yı fırtına vurdu: 1 ölü, 2 yaralı Dünya
Kuzey Avrupa’yı fırtına vurdu: 1 ölü, 2 yaralı