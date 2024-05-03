Kendisini almayan İETT şoförüne kurşun yağdırdı. Son durağa kadar takip etti

Ümraniye, Adem Yavuz Mahallesi Eski Üsküdaryolu Caddesi'nde dün saat 17.00 sularında meydan gelen olayda, iddiaya göre Kadıköy - Ümraniye hattında sefer yapan 14B numaralı ve 34 HO 2742 plakalı İETT otobüsü şoförü Emircan Gülce ile D. C. isimli bir yolcu arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası araca alınmayan D.C. arkadan gelen aynı yöne giden başka bir İETT otobüsüne binerek, şoförü son durağa kadar takip etti.

PERONDA ŞOFÖRE KURŞUN YAĞDIRDI

Perona gelen D.C. tartıştığı İETT şoförünü bulduktan sonra ikili arasında kısa bir süre tartışma yaşandı. D.C. bir müddet sonra silahıyla sürücüye doğru koşarken, Emircan Gülce kapıyı kapatmasına rağmen kolunu içeriye sokan saldırgan peş peşe sürücüye ateş etmeye başladı. Saldırı sonucu kasığına, kalçasına ve dizlerine kurşun isabet eden sürücü yaralandı.

KOLU KAPIYA SIKIŞTI

Kapının kapanmasıyla kolu sıkışan saldırgana çevredekiler de müdahale etmeye çalışırken, sürücünün kapıyı açmasıyla kolunu kurtaran saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, daha sonra ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.