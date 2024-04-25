Kendisini başkası gibi gösterdi 19 suç kaydı ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Kendisini başkası gibi gösterdi 19 suç kaydı ortaya çıktı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kimlik kontrolünde kendisini M.Y. olarak tanıtan şahsın, S.Y. olduğu tespit edildi. Şahsın, hekkında 19 ayrı suçtan 28 yıl 49 gün hapis cezası ve arama kaydı olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Paşa Pınarı Caddesi üzerinde gerçekleştirilen kimlik kontrolü ve GBT sorgulaması sırasında, bir şahıs kendisini M.Y. olarak tanıttı.

Şahsın hareketlerinden şüphe duyan polis ekipleri, sistemsel sorgulama ve detaylı araştırma sonucunda; 12 ayrı şantaj, 2 ayrı kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, 2 ayrı sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, birer adet cinsel taciz, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve hakaret gibi 19 farklı suçtan toplamda 28 yıl 49 günlük hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı olan S.Y. olduğu belirledi.

Zanlı gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı ve Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

ekran-goruntusu-2024-04-25-171315.png

Son Haberler
Haiti başbakanı istifa etti Dünya
Haiti başbakanı istifa etti
Özgür Özel'e mesaj gönderen Kılıçdaroğlu'na CHP'den yanıt Gündem
Özgür Özel'e mesaj gönderen Kılıçdaroğlu'na CHP'den yanıt
Yeni Zelanda askerleri atalarını geleneksel 'Haka dansı' ile andı Video
Yeni Zelanda askerleri atalarını geleneksel 'Haka dansı' ile andı
Rusya yine Harkiv'i vurdu Dünya
Rusya yine Harkiv'i vurdu
Hindistan’da otel yangını. Çok sayıda ölü ve yaralı var Dünya
Hindistan’da otel yangını. Çok sayıda ölü ve yaralı var
Merkez Bankası faiz kararı alırken iki kere düşünecek. Dünya Bankası'ndan flaş 2024 raporu Ekonomi
Merkez Bankası faiz kararı alırken iki kere düşünecek. Dünya Bankası'ndan flaş 2024 raporu
7 yıl sonra dişi olduğu anlaşıldı Dünya
7 yıl sonra dişi olduğu anlaşıldı