Kendisini başkası gibi gösterdi 19 suç kaydı ortaya çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Paşa Pınarı Caddesi üzerinde gerçekleştirilen kimlik kontrolü ve GBT sorgulaması sırasında, bir şahıs kendisini M.Y. olarak tanıttı.

Şahsın hareketlerinden şüphe duyan polis ekipleri, sistemsel sorgulama ve detaylı araştırma sonucunda; 12 ayrı şantaj, 2 ayrı kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, 2 ayrı sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, birer adet cinsel taciz, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve hakaret gibi 19 farklı suçtan toplamda 28 yıl 49 günlük hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı olan S.Y. olduğu belirledi.

Zanlı gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı ve Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.