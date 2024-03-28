Kendisini Hz. Meryem ilan ettiği iddia edilmişti. Açıklama geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Kendisini Hz. Meryem ilan ettiği iddia edilmişti. Açıklama geldi
Sosyal medyada gündem olan ve üzerinde “Ben Hz. Meryem” yazan video ile ilgili açıklama geldi. Görüntülerde yer alan Kübra Acar, katıldığı bir Umre ziyaretinde çekilen videonun üzerine yazı yapılarak paylaşıldığını ve ortaya çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Sosyal medyada, üzerinde “Ben Hz. Meryem” yazan video kısa sürede gündem oldu. Birçok hesaptan paylaşılan ve binlerce yorum alan videoya açıklama geldi.

Kübra Acar isimli kişi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz aylarda bir tur firması ile Umre ziyaretine katıldım. Tur kafilesi ile çekilen görüntüler tanımadığım kişiler tarafından videonun üzerine “ Ben Hz.Meryem “ yazılarak paylaşılmaya başlanmıştır.

Yazılan yazı, haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte hiç bir araştırma yapmadan haberi yayan basın organlarına, hakaretlere karşı yasal sürecin avukatlarım Av. Selin Betül Ayyıldız Av. Mehmet İlkay Özde tarafından başlatıldığını kamuoyuna bildiririm.”

ekran-goruntusu-2024-03-28-151411.png

Son Haberler
Çift promosyon hakkınız olabilir. Emekliler dikkat Ekonomi
Çift promosyon hakkınız olabilir. Emekliler dikkat
İstanbul’un dehşet! Eşini 7 kez bıçakladı ölmesi için başında bekledi. Kuzeni de katil çıktı Gündem
İstanbul’un dehşet! Eşini 7 kez bıçakladı ölmesi için başında bekledi. Kuzeni de katil çıktı
Malatya’da 18 kilo kubar esrar ele geçirildi Yerel Haberler
Malatya’da 18 kilo kubar esrar ele geçirildi
Hataylı girişimci kadınlar teknoloji eğitimi aldı Ekonomi
Hataylı girişimci kadınlar teknoloji eğitimi aldı
NBA yıldızları Final Four adaylarını açıkladı. Fenerbahçe detayı Spor
NBA yıldızları Final Four adaylarını açıkladı. Fenerbahçe detayı
Kuşum Aydın Tiktok'ta ateş püskürdü: Param bitti ayıp be Magazin
Kuşum Aydın Tiktok'ta ateş püskürdü: Param bitti ayıp be
Kızının girdiği tuvaletten erkek çıktı: 'Çocuklarınızı tuvalete gönderirken dikkat edin' Video
Kızının girdiği tuvaletten erkek çıktı: 'Çocuklarınızı tuvalete gönderirken dikkat edin'