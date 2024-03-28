Kendisini Hz. Meryem ilan ettiği iddia edilmişti. Açıklama geldi

Sosyal medyada, üzerinde “Ben Hz. Meryem” yazan video kısa sürede gündem oldu. Birçok hesaptan paylaşılan ve binlerce yorum alan videoya açıklama geldi.

Kübra Acar isimli kişi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz aylarda bir tur firması ile Umre ziyaretine katıldım. Tur kafilesi ile çekilen görüntüler tanımadığım kişiler tarafından videonun üzerine “ Ben Hz.Meryem “ yazılarak paylaşılmaya başlanmıştır.

Yazılan yazı, haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte hiç bir araştırma yapmadan haberi yayan basın organlarına, hakaretlere karşı yasal sürecin avukatlarım Av. Selin Betül Ayyıldız Av. Mehmet İlkay Özde tarafından başlatıldığını kamuoyuna bildiririm.”