Kendisini istemeye gelenler kapıyı çalınca babaannesini iten gelin adayı ayıplandı

Kız isteme merasimlerinde çekilen popüler videolarda yaşanan anlar sosyal medyaya da yansıyor. Zaman zaman o videoların kamera arkası görüntüleri de internette paylaşılıyor.

Sosyal medyaya düşen yeni bir videoda ise gelin adayının damat tarafını karşılamadan önce babaannesini koridordan içeri doğru ittiği görülüyor. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler, videoyu izleyen çok fazla insan tarafından ayıplandı. Konuyla ilgili çok sayıda yorum paylaşıldı.

“O KADININ KALBİNİ KIRMAYA DEĞMEZDİ”

Son yıllarda gittikçe popüler olan kız isteme merasimi videoları, gençler tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Gelin adayları kapıyı açıp damat adayını karşılarken ve çiçeğini alırken o anların videosu çekilerek müzik eşliğinde kurgulanıyor. Videoların devamında gelinin damada kahve ikramı, damadın tuzlu kahve içmesi gibi detaylar da yer alabiliyor.

İnternete düşen ve eleştiri oklarının hedefi olan videoda ise genç gelin adayının damada kapıyı açmadan önce babaannesini içeri ittiği anlar yer alıyor. “Erkek tarafının gördüğü” ve “Aslında olan” şeklinde paylaşılan video, tepkileri topladı. Videoya çok fazla sosyal medya kullanıcısı tepki içeren yorumlar gönderdi.

Bazı internet kullanıcılarının yaptığı yorumlar şu şekilde:

“O kadının kalbini kırmaya değmezdi”

“Saygısız”

“Allah böylesini evlerden uzak tutsun”

“Yazık kadıncağıza”

“Allah böyle eşi düşmanıma vermesin”

“Erkeğin yerinde olsam bu videodan sonra kadınla bütün iletişimimi keserdim.”

“Bunlar gibi insanlar bir gün yaşlanacağını düşünmeden hareket ediyorlar. O insanlar bizim değerlerimiz.”

“Ben de çok şey diyecektim de şimdi günün heyecanı, stresi belki yaptığının farkında değildir”.