Kendisini polise şikayet eden Aylin Pekin'i evinin önünde bekleyip öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kendisini polise şikayet eden Aylin Pekin'i evinin önünde bekleyip öldürdü
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, uzun süredir rahatsız ettiği Aylin Pekin'i (48) şikayet edildiğini öğrendikten sonra evinin önünde bekleyerek tabancayla vurarak öldüren Mehmet Şah Yeşilova (50), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Atça Mahallesi'nde meydana geldi.

Daha önce eşini kaybeden ve bir çocuğu olan Aylin Pekin, yaklaşık 3 aydır Mehmet Şah Yeşilova tarafından takip ediliyordu.

Pekin, Yeşilova tarafından sürekli rahatsız edilince durumu polise bildirdi.

Polisin uyarısına rağmen, Yeşilova şikayet edildiğini öğrenince Pekin'in evinin önüne gelip beklemeye başladı.

Dışarıda olan Pekin, evine döndüğü sırada Yeşilova'nın tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası kaçan Yeşilova, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Pekin'in cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet Şah Yeşilova, tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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